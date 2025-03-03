Corriere Fiorentino: “Curva Fiesole? Saranno in 300 ad Atene per Panathinaikos-Fiorentina”

300 i tifosi viola che arriveranno ad Atene

Non fosse una partita di calcio verrebbe da pensare ai 300 spartani che si difesero alle Termopili dall'assalto dei persiani. Tanti saranno i tifosi viola in partenza per Atene dove giovedì sera la Fiorentina giocherà gli ottavi di finale di Conference. Dopo il divieto di trasferta che aveva riguardato sia la gara di Cipro contro l'Apoel Nicosia che quella in Portogallo contro il Vitoria Guimaraes, la tifoseria viola torna a viaggiare per seguire la squadra, anche se stavolta il numero sarà abbastanza esiguo rispetto al solito.

Per i 300 in arrivo in Grecia tra mercoledì e giovedì si tratterà di una sorta di deja-vu dopo l'invasione della fine del maggio dello scorso anno, quando in quasi 10.000 si mobilitarono per seguire dal vivo la finale di Conference League (la seconda consecutiva per la Fiorentina allora allenata da Vincenzo Italiano) poi vinta dall'Olympiakos. Lo scrive il Corriere Fiorentino.