Fagioli: "A Firenze sono molto felice, con la Juve gara speciale per me, sarà emozionante"

Nicolò Fagioli nonostante l'ingenuità sul rigore concesso ha disputato un'altra gara di livello. Domenica un banco di prova importante da ex

A fine gara il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

"Giocata ingenua da parte mia sul rigore concesso, potevo evitarla, ci ha fatto soffrire nel finale. Siamo partiti male all'andata, l'avevamo recuperata poi abbiamo preso un terzo gol evitabile. L'obiettivo stasera era passare il turno, adesso ci aspetta la Juve in campionato"

"Sono molto felice di essere a Firenze, posso giocare con continuità, il mister e i miei compagni mi stanno aiutando molto e io devo ringraziare la fiducia loro e della società. Domenica gara speciale per me? Alla Juve ho vissuto 11 anni, sarà una gara emozionante, ho grandi amici e grandi persone là a cui voglio molto bene"