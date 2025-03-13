Comuzzo: "Si va avanti, ci voleva. Dobbiamo ripartire da qui, domenica c'è una partita importante per la città"

Il difensore della Fiorentina Comuzzo si è detto soddisfatto della prestazione della squadra e del passaggio del turno in Conference

Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta per 3 a 1 con il Panathinaikos, grazie a cui i viola si sono qualificati ai quarti di finale di Conference League. Queste le sue parole:

"Si va avanti, era quello che ci voleva. Siamo entrati con la mentalità giusta e l'abbiamo subito portata avanti sul 2 a 0. Poi nel secondo tempo siamo stati bravi a soffrire da squadra. Sapevamo che dovevamo iniziare subito forte, a differenza dell'andata in cui non siamo stati quelli che volevamo. Per ora è stato un 2025 difficile, dobbiamo ripartire da qui, abbiamo dimostrato di saper giocare bene. Adesso subito testa a domenica, arriva la Juventus e sarà una partita importante, ma avremo la tifoseria a supportarci e caricarci. Per la città è un match che vale tanto e cercheremo di dare il massimo come sempre."