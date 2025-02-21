Gazzetta avvisa la Fiorentina: "Panathinaikos pericoloso, Palladino deve sperare nel Borac"

In base al sorteggio la Fiorentina avrà una strada più o meno complessa verso i quarti

La Fiorentina oggi scoprirà il proprio avversario negli ottavi di Conference League, con le opzioni ridotte a due: il temibile Panathinaikos e il più abbordabile Borac Banja Luka. Il club bosniaco è alla sua prima partecipazione agli ottavi europei, mentre il Panathinaikos ha superato il turno con una vittoria sofferta sul Vikingur. La squadra greca, attualmente terza in campionato, vanta giocatori esperti come Tete, Ioannidis e l'ex Samp Djuricic, rendendola un'avversaria temibile per la Viola.

Il Panathinaikos ha faticato contro il Vikingur, sbloccando il match solo nei minuti finali grazie a un gol di Mladenovic e al raddoppio di Tete. La squadra è solida, con esperienza europea e un organico di livello, motivo per cui la Fiorentina potrebbe preferire evitare questa sfida. D'altro canto, il Borac ha eliminato l'Olimpia Lubiana difendendo l'1-0 dell'andata con una gara molto combattuta. Il club bosniaco è noto per il calore del proprio pubblico, che potrebbe rappresentare una difficoltà in caso di trasferta.

Sul piano tecnico, il Borac è un avversario più agevole: campione in carica di Bosnia, ha esperienza nei preliminari europei ma ha chiuso la fase a gironi di Conference al 20° posto, con risultati altalenanti. Pur avendo eliminato squadre competitive, appare decisamente meno pericoloso del Panathinaikos. Per la Fiorentina, il sorteggio di oggi potrebbe determinare una strada più o meno complessa verso i quarti di finale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.