Nazione: “Contro il Panathinaikos ancora 3-5-2. Gud favorito come seconda punta”

Sicuramente domani ci sarà Kean più altri dieci

Moise Kean in attacco più altri dieci. Si potrebbe riassumere così la formazione che giorno dopo giorno Raffaele Palladino sta disegnando nella sua mente in vista della gara di Conference contro il Panathinaikos. Il modulo? Si proseguirà col 3-5-2 e in difesa di rivedranno Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Più dubbi in mediana dove sia Adli che Folorunsho, ristabiliti, scalpitano per un posto ma Fagioli e Mandragora ad ora sembrano più avanti insieme a Cataldi. Per il ruolo di seconda punta, come a Napoli, favorito Gud. Lo scrive La Nazione.