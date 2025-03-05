Vryzas: “Fiorentina favorita, più forte dell’anno scorso. Ma il Panathinaikos non va sottovalutato”

Kean? Ambiente giusto Firenze per far esplodere le sue qualità

Zisis Vryzas, l’ex attaccante della Fiorentina, ha giocato con i gigliati solo sei mesi in Serie B. Queste le sue parole al Corriere Fiorentino: “Seguo sempre la Fiorentina. Può essere l'anno buono o almeno lo spero, vedo una squadra più forte dell'anno scorso anche se fortemente rinnovata e se già negli anni passati è arrivata in finale la vedo favorita, pure se ci sono altri avversari importanti.

Viene da un campionato competitivo come quello italiano e di sicuro con il Panathinaikos è favorita ma non deve fare l'errore di sottovalutarlo perché non ci sono sfide facili ormai. Giocare in Grecia è sempre difficile, ma nella doppia sfida resta appunto favorita perché se gioca da Fiorentina è superiore. Kean? Un giocatore fondamentale per la Fiorentina, essenziale per il suo gioco, a Firenze ha trovato l'ambiente giusto per far esplodere le sue qualità”.