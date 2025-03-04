Panathinaikos-Fiorentina sarà arbitrata dal belga Lambrechts, alla sesta presenza stagionale in Europa
Il fischietto belga Lambrechts arbitrerà Panathinaikos-Fiorentina, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League
La UEFA ha comunicato la designazione del sestetto arbitrale che si occuperà di Panathinaikos-Fiorentina, in programma giovedì 6 marzo alle ore 18:45 all'OAKA di Atene:
Arbitro: Erik Lambrechts BEL
Assistenti: Jo de Weirdt BEL, Kevin Monteny BEL
Quarto uomo: Wim Smet BEL
Var: Bram Van Driessche BEL
Avar: Jan Boterberg BEL
Lambrechts è alla sesta presenza stagionale nelle coppe europee, dopo tre in Champions League (Barcellona-Young Boys, Borussia Dortmund-Sturm Graz, Stella Rossa-Stoccarda), una in Europa League (Manchester United-Rangers Glasgow) e una nei preliminari di Europa League (Borac Banja Luka-Ferencvaros). Prima stagionale in Conference League per lui. Lo scrive Cm.com.