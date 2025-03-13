La Fiorentina soffre ma vola ai quarti di Conference League! 3-1 al Panathinaikos

La Fiorentina va sul 3-0 poi Fagioli fa fallo da rigore e rimette in corsa i greci

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi alle ore 21 ospiterà il Panathinaikos di Rui Vitoria. La squadra viola se vuole passare ai quarti di finale di Conference League, dovrà ribaltare il risultato di Atene, dove i greci hanno vinto 3-2. I gigliati dunque hanno bisogno, per superare il turno ai tempi regolamentari, di vincere con almeno due gol di scarto. Una gara che si prospetta piuttosto complicata per i viola, visto che il tecnico del Panathinaikos ha svelato che li lascerà giocare, per poi colpire in contropiede.

PRIMO TEMPO- Al 5’ lancio di Fagioli per Gosens che si allarga e poi prova a mettere un pallone dentro, ma nessun viola è dentro l’area di rigore. Al 9’ velo di Mandragora per Dodò che entra dentro il campo poi va a calciare, conclusione sballata. All’11’ Gudmundsson fa un ottimo movimento poi va al tiro, palla in corner. Al 12’ conclusione perfetta di mancino di Mandragora che da fuori area trafigge l’ex viola Dragowski. Al 16’ palla dentro per Mandragora che calcia di destro, Dragowski salva in corner. Al 24’ Ranieri recupera palla poi Gudmundsson calcia e con l’aiuto anche della deviazione firma il 2-0 per la Fiorentina. Al 25’ Kean sterza due volte e calcia, Dragowski chiude. Al 28’ ammonito Mladenovic. Al 29’ ottime punizione di sinistro di Mandragora, Dragowski spedisce in angolo. Al 34’ Dragowski vola e spedisce in angolo la punizione di Cataldi. Al 35’ Kean svetta ed il pallone finisce di poco fuori dai pali. Al 40’ occasione sui piedi di Gudmundsson. Al 40’ Tetê calcia a giro dalla distanza di mancino, palla vicinissima al palo. Al 47’ Gudmundsson dentro per Kean che calcia, ma Dragowski salva con il piede.

SECONDO TEMPO- Al 48’ Ounahi calcia dalla distanza, palla sopra la traversa. Al 57’ fuori Djuricic, dentro Ioannidis. Al 58’ Comuzzo decisivo su Ioannidis, che calcia ma viene murato dal centrale viola. Al 60’ doppio cambio nella Fiorentina, fuori Gudmundsson e Cataldi, dentro Beltran e Folorunsho. Al 65’ spavento per la Fiorentina, Folorunsho spedisce il pallone in corner. Al 68’ ancora una volta pericoloso Ioannidis. Al 70’ ammonito Comuzzo per fallo su Swiderski. Al 71’ tiro debole di Ioannidis. Al 72’ ancora una chiusura enorme di Gosens che salva un gol. Al 74’ giallo per Pongracic e Swiderski. Fuori Swiderski, dentro Jeremegeff. Al 75’ Gosens per Kean, il centravanti tiene botta, si fa spazio e firma il 3-0. Al 78’ giallo per Kean. Al 78’ doppio cambio Fiorentina, fuori Mandragora e Ranieri, dentro Zaniolo e Adlì. All’80’ ingenuità di Fagioli, che stende Ounahi. Dal dischetto Ioannidis firma il 3-1. All’83’ giallo per Vagiannidis. All’86’ Ounahi calcia dalla distanza, palla alta. Al 91’ Zaniolo entra su Ounahi, giallo. Al 93’ giallo per Mladenovic, era già ammonito, espulso. Panathinaikos in 10. Al 94’ fuori Dodò, al suo posto Moreno. Al 96’ Pongracic lancio lungo per Kean, che va alla conclusione, palla fuori.