Nazione: “Ottavi? No oggi una finale anticipata. La Fiorentina ha l’obbligo di andare oltre”

Kean dopo un mese in salita, vuole tornare al gol

Fiorentina-Panathinaikos atto secondo. E definitivo. E' la gara di ritorno degli ottavi di finale, quella che si gioca stasera al Franchi (ore 21), ma per tutti è praticamente una finale anticipata. Una finale vera. Una porta da varcare e che la Fiorentina deve tenere aperta sulla corsa alla Conference che – di fatto – è diventata (e tornata, forzatamente) il vero obiettivo di questa matta stagione.

Ci sarà da battere il Panathinaikos, questa sera. Con due gol di scarto, per ribaltare il peso del 3-2 incassato la settimana scorsa ad Atene. Due gol che la Fiorentina dovrà piazzare nella porta dell'ex Dragowski, mettendo la firma su una prestazione che sia lontana dagli affanni e dal non-gioco su cui è inciampata troppe volte. Gol, buon gioco, prestazione e di conseguenza, risultato. E' questa la... catena vincente che la squadra di Palladino dovrà fa scorrere nella notte del Franchi.

La squadra viola è imbottita di qualità, è costruita su giocatori di fascia alta, ha un allenatore che deve scommettere sul proprio futuro. Dice questo la fotografia della Fiorentina nata l'estate scorsa e perfezionata nel corso del mercato di gennaio. E questo concetto di bellezza stride in modo assoluto con i risultati messi in fila nelle ultime settimane. Incredibile ma vero. Così questa sera la squadra viola ha l'obbligo di andare oltre. Di non soffermarsi su cosa non ha girato, ma di rimboccarsi le maniche e spingere al massimo nella direzione di una vittoria che vale tutto. Vale l'orgoglio, vale il rilancio della stagione, vale una tranquillità in cui Firenze si ritroverebbe a gestire il finale di stagione, anzichè tensioni inevitabili. Sul futuro, sulla panchina, sulle scelte da fare in vista dell'anno che verrà. Con ripercussioni di chissà quale tipo. Anzi, tutti lo sanno, lo sappiamo, e sarebbe inutile ribadirlo.

Palladino he le idee chiare sulla formazione. Palladino sa soprattutto che in questa notte dovrà contare sul rendimento dei suoi uomini chiave. Da Kean a Gud, da Beltran a Gosens, l'aspettativa su questi giocatori è al massimo. Il Panathinaikos? E' un avversario tosto, o meglio un avversario che – nella gara di andata – la Fiorentina ha fatto di tutto per renderlo tosto. Per farlo crescere e credere nei propri (non ingombranti) mezzi. Il Panathinaikos può contare su un paio di individualità essenziali, vedi Djuricic e Maksimovic, ma nel collettivo, il potenziale e le qualità espresse dalla Fiorentina, sono ben altra cosa. Eppure ... eppure ci sarà da soffrire, da segnare almeno due gol (di differenza), da giocare, da fare la partita ed evitare che la notte di Conference si trasformi in qualcosa che nessuno – dai tifosi alla società viola – vuole neppure immaginare.

Esame difficile e definitivo, quello che la Fiorentina affronta nella notte del Franchi. Con la consapevolezza che alla fine, a complicarsi la vita potrebbe essere la Fiorentina stessa più che le idee e il gioco della squadra greca. Scavalcare dagli ottavi ai quarti di finale della Conference ha un valore inestimabile. Poi, certo, ci sarà da fare il resto. Ancora in Conference e ovviamente in campionato, ma questa fino al 90' di stasera, sarà davvero tutta un'altra storia. Moise Kean vuole tornare al gol dopo un mese in salita. La Fiorentina e Palladino si aspettano da lui le reti indispensabili per continuare a correre in Conference. Lo riporta La Nazione.