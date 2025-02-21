Palladino: "Panathinaikos? Possibile rivincita ad Atene dopo lo scorso anno. Onoriamo la Conference"

Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domenica contro il Verona, ha voluto soffermarsi anche sulla prossima avversaria della Fiorentina in Conference League, nonch...

Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domenica contro il Verona, ha voluto soffermarsi anche sulla prossima avversaria della Fiorentina in Conference League, nonché il Panathinaikos. Sulla possibile rivincita dopo la finale persa ad Atene contro l'Olympiakos lo scorso anno, il tecnico viola ha risposto:

"Ad Atene potrebbe essere una rivincita dopo la gara dello scorso anno, affrontiamo una squadra che ha un ambiente caldo, il Panathinaikos è una squadra che ha diversi giocatori che hanno giocato in Italia, sono terzi in classifica, cercheremo di passare il turno. Giocare la Conference è un grande onore, solo il tempo ci dirà se per le altre squadre sarà un vantaggio non giocare le coppe ed avere un solo appuntamento a settimana. Noi vogliamo onorare la Conference perché è una coppa su cui puntiamo molto".