Speciale: "In coppa devi mettere i migliori. Il portiere di riserva gioca solo se il titolare sta male"
Secondo Luca Speciale non ci si può permettere di sacrificare una qualificazione per aver distribuito contentini
A cura di Andrea Gemignani
06 marzo 2025 23:08
Il giornalista de La7 e tifoso viola Luca Speciale attraverso il proprio profilo X ha rilanciato un pensiero fortemente critico nei confronti di Palladino per l'accantonamento in Conference di De Gea a favore di Terracciano, apparso peraltro piuttosto incerto stasera come in altre occasioni quest'anno.