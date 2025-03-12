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Conference, le probabili formazioni: in porta c'è De Gea, Gud in attacco con Kean, torna Mandragora

Partita decisiva per la Fiorentina quella di stasera al Franchi contro il Panathinaikos, attesa la svolta per il finale di stagione

A cura di Andrea Gemignani
12 marzo 2025 23:39
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Domani alle 21.00 scenderanno in campo Fiorentina Panathinaikos per la gara di ritorno degli ottavi di Conference League. Palladino rilancia De Gea (e non Terracciano) in porta, sceglie Gudmundsson accanto a Kean e completa il centrocampo con Mandragora. Rui Vitoria punta ancora sugli ex ‘italiani’ Swiderski e Djuricic.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

PANATHINAIKOS (4-3-2-1): Lodygin; Vagiannidis; Maksimovic, Ingason, Mladenovic; Ounahi, Siopis, Arao; Tete; Djuricic; Swiderski. All. Rui Vitoria

Lo riporta alfredopedulla.com

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