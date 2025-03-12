Conference, le probabili formazioni: in porta c'è De Gea, Gud in attacco con Kean, torna Mandragora

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Fiorentina e Panathinaikos per la gara di ritorno degli ottavi di Conference League. Palladino rilancia De Gea (e non Terracciano) in porta, sceglie Gudmundsson accanto a Kean e completa il centrocampo con Mandragora. Rui Vitoria punta ancora sugli ex ‘italiani’ Swiderski e Djuricic.