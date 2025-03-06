Cade ancora la Fiorentina ad Atene, il Panathinaikos vince 3-2 decide il match Tetê

Bruttissimo approccio della Fiorentina, poi il 2-2, male Terracciano

Il Panathinaikos di Rui Vitoria, oggi alle 18.45, ospiterà ad Atene la Fiorentina di Palladino. Ricomincia dunque anche il percorso dei viola in Conference League, con questa gara d’andata degli ottavi.

PRIMO TEMPO- Al 5’ il Panathinaikos passa subito in vantaggio, Ranieri in ritardo su Swiderski che batte Terracciano, 1-0 per i greci. Fiorentina che prova a cambiare marcia dopo il gol subito. All’11’ colpo di testa di Ranieri che finisce alto sopra la traversa. Al 19’ a Terracciano scappa la palla, errore grave! Maksimovic arriva prima di tutti e firma il 2-0. Al 20’ la Fiorentina firma il 2-1, cross di Gosens dentro sul quale arriva Beltran che di testa accorcia le distanze. Al 22’ tiro di Fagioli in area di rigore, cerca il palo lontano ma senza trovarlo. Al 23’ Gosens mette palla dietro, sulla quale arriva Fagioli che con un tiro rasoterra deviato dal difensore dei greci firma il 2-2. Ottima reazione della Fiorentina al doppio vantaggio. Al 33’ Kotsiras esce per infortunio alla caviglia, al suo posto Vagiannidis. Al 36’ Dodò crossa dentro per Kean che non trova lo specchio della porta. Al 37’ doppia occasione per la Fiorentina, prima Kean, poi Mandragora che sbaglia il tempo e calcia colpendo proprio il 20 viola. Al 39’ giallo per Teté. Al 44’ cross dentro di Mandragora, Comuzzo di testa colpisce il palo, sul pallone si avventa poi Moreno che ribalta il match, 3-2 Fiorentina! Per il VAR è fuorigioco, si resta sul 2-2 ad Atene.

SECONDO TEMPO- Al 53’ Panathinaikos pericoloso, la Fiorentina sventa la minaccia. Viola in affanno, al 54’ Tetê porta in vantaggio il Panathinaikos. Al 59’ fuori Richardson, dentro Cataldi. Al 61’ in due tempi Dragowski chiude la porta sul colpo di testa di Ranieri. Al 65’ colpo di testa di Swiderski. Al 71’ Ouhani calcia dalla distanza, Terracciano smanaccia palla in corner. Al 75’ fuori Beltran e Fagioli, dentro Parisi e Gudmundsson. All’80’ sullo schema Parisi dentro per Kean che non riesce ad arrivare ma probabilmente era in offside. All’83’ Djuricic calcia, palla che si stampa sul palo.