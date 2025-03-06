Gazzetta allerta la Fiorentina: “Panathinaikos? Occhio ai calci piazzati, a centrocampo attenzione a Ounahi”
I greci giocano con il 4-3-3 e ricercano costantemente gli esterni
A cura di Redazione Labaroviola
06 marzo 2025 08:35
La Fiorentina dovrà stare attenta al Panathinaikos. I greci guidati da Rui Vitoria giocano con il 4-3-3 alla ricerca continua degli esterni Tetè e Djuricic. Ma attenzione anche ai calci piazzati. Inoltre, la Fiorentina, dovrà tenere d'occhio a centrocampo Azzedine Ounahi, nazionale marocchino protagonista in Qatar, ma che fin qui non ha saputo replicarsi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.