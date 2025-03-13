PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON PREZIOSO, GOSENS DECISIVO, KEAN CENTRAVANTI VERO

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo nel ritorno degli ottavi di finale contro il Panathinaikos

De Gea 6 Non compie nessuna parata, gestione ordinaria della sfera senza correre nessun pericolo. Può nulla sul rigore

Pongracic 6,5 Schierato come terzo di destra, gioca una gara attenta e pulita tecnicamente, bravo nella gestione della palla ogni volta che ne ha avuto l'occasione. Chiude sempre gli spazi come può

Comuzzo 6,5 Altra gara di ottimo livello per il giovane 2005, gioca al centro della difesa a 3. Chiude sempre bene, lotta tanto fisicamente perchè il duello fisico con il centravanti greco è importante, legge in maniera corrette le situazioni e arriva sempre prima dell'avversario. Il primo mezzo errore arriva al minuto 56 dove si fa sorprendere in velocità dopo un rilancio di Dragowski. Bravo a chiudere ogni possibile varco

Ranieri 5,5 Nel secondo tempo soffre molto di più rispetto al primo, non difende bene e si fa sorprendere spesso in velocità, preso in controtempo regalando opportunità agli avversari. Bravo quando deve avanzare ed occupare la zona di campo in fase offensiva in maniera tale da offrire un passaggio in più alla manovra

Dodò 6,5 In fase offensiva il Panathinaikos lo soffre molto, non sempre lo prendono e lui se ne approfitta con tante sgroppate offensive. Tiene bene in difesa

Fagioli 6,5 Si perde mezzo voto per il fallo da rigore ma finalmente è titolare inamovibile ed è quello che doveva essere fin dall'inizio. Ogni pallone che tocca è un piacere per gli occhi, la ferma con la piante del piede, la muove con tocchi sopraffini e mai banali. Alza nettamente la qualità del gioco viola

Cataldi 6 Si posizione vertice basso nel centrocampo a tre, gioca con semplicità ed è quello che deve fare, tiene bene le distanze, sfiora il gol con una bella punizione nel primo tempo.

Mandragora 7 Il gol è bellissimo, tira un tiro potente e preciso da fuori area che va all'angolino basso. Giocando a 3 ha più spazio ed è libero di toccare più palloni. Bravo anche in fase di copertura

Gosens 7 Terzo assist in 2 partite contro il Panathinaikos, oggi è arrivato quello del terzo gol di Kean. Compie un salvataggio miracoloso sul punteggio di 2-0 quando fa una diagonale di importanza vitale che toglie letteralmente il gol ai greci.

Gudmundsson 7 Il gol mette la ciliegina sulla sua partita che lo ha visto al centro del gioco viola, andava a prendersi la palla, si liberava sempre bene, offriva una possibilità ai compagni quando erano in possesso. Sempre giocate di qualità e imprevedibili. Il secondo gol consecutivo segna il suo definitivo ritorno dopo qualche infortunio. Settimo gol stagionale, e per qualcuno era un flop...

Kean 7 Segna e gioca da grande attaccante. Punto di riferimento, sa proteggere la palla, sa giocare bene con i compagni e fa impazzire i difensori greci perchè non lo tengono. Decisivo

Beltran 5,5 Entra e gioca nel suo ruolo, non gli si può rimproverare l'impegno e dalla sua parte anche il fatto che entra quando la squadra cala nettamente e gioca di rimessa. Ma lui si vede poco e non incide

Folorunsho 5,5 Torna in campo dopo alcune partite, Palladino lo inserisce per dare un pò di fisicità alla squadra, ci riesce a metà