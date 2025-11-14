14 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:59

Per Pradè niente matrimonio greco, il Panathinaikos sceglie un uomo di fiducia di Benitez

14 Novembre · 22:59

Aggiornamento: 14 Novembre 2025 · 22:59

I greci hanno cambiano rotta e affidato la guida tecnica a Miguel Ángel Corona, uomo di fiducia di Rafa Benítez

L’addio di Daniele Pradè alla Fiorentina è arrivato poche settimane dopo le voci di un possibile approdo al Panathinaikos. Il club greco, spinto anche dal forte interessamento di Franco Baldini, sembrava aver valutato seriamente il suo profilo.

Nel frattempo, però, il Panathinaikos ha preso una direzione diversa. Il club ha ufficializzato l’arrivo di Miguel Ángel Corona come nuovo responsabile calcistico e direttore tecnico. Una scelta precisa: puntare su una figura già vicina al nuovo allenatore Rafa Benítez, con cui Corona ha un rapporto consolidato. Il futuro professionale di Pradè resta dunque aperto, mentre Fiorentina e Panathinaikos hanno ormai imboccato strade differenti.

