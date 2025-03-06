Palladino: "Crediamo nel ritorno, adesso il Napoli, al Maradona per fare una grande gara"

Il tecnico viola deluso dal risultato e soprattutto dagli approcci dei due tempi guarda già al ritorno ed alla partita di Napoli

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha rilasciato queste brevi dichiarazioni post gara ai canali ufficiali della società:

"Tenevamo a dare continuita alla gara con il Lecce, è arrivato un risultato che fa male ma fortunatamente abbiamo ancora il ritorno. Abbiamo fatto un buon primo tempo nonostante l'approccio non sia stato dei migliori, per l'ennesima volta abbiamo preso uno schiaffo e poi reagito. Lì siamo stati bravi, avevamo fatto anche il terzo ma ci è stato annullato. Nel secondo tempo di nuovo un approccio sbagliato, che non mi piace, siamo andati sotto e ci siamo innervositi. Crediamo nella gara di ritorno, ho visto una squadra delusa negli spogliatoi ma carica nel desiderio di ribaltare la qualificazione a Firenze. Adesso pensiamo subito al Napoli, andremo là cercando di fare un'ottima prestazione"