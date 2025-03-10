Bucchioni: "Per Palladino la gara di Napoli deve dare autostima? Mah..abbiamo visto altro"

Enzo Bucchioni non condivide le dichiarazioni del tecnico viola improntate all'ottimismo. Contro il Panathinaikos servono carattere e voglia

Enzo Bucchioni, giornalista esperto delle vicende della Fiorentina, è intervenuto al TGR Rai Toscana a pochi giorni dal decisivo ritorno degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos. Ecco le sue parole, critiche ma ricche di speranza per la Viola:

“Palladino ha detto che la partita contro il Napoli deve dare autostima? Mah..l’allenatore deve fare il suo gioco, ma le sue dichiarazioni non corrispondono completamente a ciò che abbiamo visto in campo. Dobbiamo attaccarci a ciò che di buono è emerso, anche se ormai siamo alla fine della stagione. Non basta più solo la tecnica, ma è fondamentale il carattere e la voglia, proprio quelli che abbiamo visto nel secondo tempo contro il Napoli e che sono mancati in Grecia. Giovedì bisognerà metterli in campo con forza. La squadra deve reagire, e solo così può battere il Panathinaikos."