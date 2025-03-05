Corriere dello Sport: “L’obiettivo della Fiorentina è non subire gol ma in Conference la difesa trema”

Un pareggio contro il Panathinaikos garantirebbe ai viola un vantaggio importante in vista del ritorno a Firenze

La Fiorentina dovrà concentrarsi sulla solidità difensiva nella trasferta di domani ad Atene, con l'obiettivo di non subire gol. Un pareggio contro il Panathinaikos garantirebbe ai viola un vantaggio importante in vista del ritorno a Firenze, sfruttando il fattore campo per il passaggio del turno. Tuttavia, per riuscirci, la squadra di Palladino dovrà migliorare rispetto alle precedenti gare di Conference League, in cui non è mai riuscita a mantenere la porta inviolata tra playoff e girone unico.

Analizzando il percorso europeo della Fiorentina, si nota che su otto partite disputate ha mantenuto la porta inviolata solo due volte, contro New Saints e Lask. Il rendimento in trasferta è particolarmente preoccupante: sei gol subiti in quattro gare esterne, con reti incassate in Ungheria, Svizzera, Cipro e Portogallo. In alcuni casi, i viola sono riusciti a compensare con un attacco efficace, ma in altre occasioni le disattenzioni difensive sono costate punti importanti, come nella sconfitta contro l'Apoel.

Per migliorare le proprie statistiche e aumentare le possibilità di qualificazione, la Fiorentina dovrà trovare maggiore compattezza difensiva già da domani. Ridurre il numero di gol subiti in trasferta sarà fondamentale per gestire il doppio confronto con il Panathinaikos e proseguire il cammino europeo con maggiore sicurezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.