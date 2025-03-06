Palladino: "Buon primo tempo, grande reazione. Devo cercare di trovare la chiave giusta per l'approccio"

Le spiegazioni di Raffaele Palladino dopo la sconfitta nell'andata di Conference League contro il Panathinaikos

Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport per commentare la sconfitta della Fiorentina sul campo del Panathinaikos, queste le parole dell'allenatore viola:

"Abbiamo fatto un buon primo tempo nonostante l'approccio che non volevamo, c'è stata una grande reazione. Inspiegabilmente abbiamo sbagliato l'approccio anche nel secondo tempo, ero dispiaciuto, i ragazzi erano carichi nello spogliatoio, ci siamo forse troppo innervositi, tante perdite di tempo. Ho visto la squadra vogliosa ma carica per ribaltare il risultato. Ho già parlato alla squadra a fine gara, ho detto che dobbiamo migliorare gli approcci alle partite, è già successo altre volte e non può accadere più. Sto cercando di trovare la chiave giusta, adesso la squadra si esprime meglio con questo sistema di gioco, devo lavorare molto sugli approcci della gara, sto cercando con tutto me stesso di migliorare anche l'aspetto dell'approccio, questo è il lavoro migliore del mondo"