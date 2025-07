Lafont ci riprova: dopo la Fiorentina, duello tra i pali con Dragowski anche al Panathinaikos

Alban Lafont riparte dalla Grecia. Il portiere francese sarà ceduto in prestito al Panathinaikos, club in cui milita Bartlomiej Dragowski. Un intreccio curioso, considerando che fu proprio Dragowski a prendersi la maglia da titolare alla Fiorentina nell’estate 2019, spingendo Lafont verso l’addio alla Serie A.

Ora i due si ritrovano da compagni di squadra, in una nuova avventura in Super League greca. Per Lafont si tratta di un’occasione importante per rilanciarsi dopo stagioni altalenanti in Francia, mentre per Dragowski sarà una nuova sfida interna per mantenere il posto da titolare.

Il calcio, ancora una volta, scrive storie ricche di incroci e sorprese.