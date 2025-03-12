Gosens: "Non ho mai pensato di non passare il turno. La partita di domani può essere la svolta"
Il terzino della Fiorentina Gosens ha presentato la delicatissima sfida di domani contro il Panathinaikos ai microfoni di Sky Sport
Vigilia di Conference League per la Fiorentina, chiamata domani al Franchi a ribaltare il ko dell'andata (3-2) contro il Panathinaikos. Robin Gosens, terzino dei viola, ha presentato così la sfida, ai microfoni di Sky Sport:
"Conta la testa, soprattutto in queste partite dove passa la squadra più lucida, più matura e che gestisce meglio gli aspetti della partita. Se domani entriamo con la testa giusta, vale già più del 50% della partita. Quella di domani può essere la gara della svolta della stagione, in un senso o nell'altro. "Non ho pensato neanche un secondo al fatto di non passare il turno. Quando sono arrivato alla Fiorentina questo è sempre stato un mio obiettivo, così come della società, ovvero andare più avanti possibile nella competizione". Lo riporta TMW.