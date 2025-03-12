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Entusiasmo in casa Panathinaikos: attesi 1.100 tifosi ospiti per la gara di ritorno al Franchi

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, saranno 1.100 i tifosi biancoverdi a sostenere il Panathinaikos contro la Fiorentina, per la gara di ritorno per gli ottavi di finale di Conference all'Artemio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2025 20:24
Entusiasmo in casa Panathinaikos: attesi 1.100 tifosi ospiti per la gara di ritorno al Franchi -
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Secondo quanto riportato da Radio Bruno, saranno 1.100 i tifosi biancoverdi a sostenere il Panathinaikos contro la Fiorentina, per la gara di ritorno per gli ottavi di finale di Conference all'Artemio Franchi. Qualche tifoso greco è già arrivato a Firenze e nelle prossime ore sono attesi i restanti supporter.

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