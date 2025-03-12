Entusiasmo in casa Panathinaikos: attesi 1.100 tifosi ospiti per la gara di ritorno al Franchi
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, saranno 1.100 i tifosi biancoverdi a sostenere il Panathinaikos contro la Fiorentina, per la gara di ritorno per gli ottavi di finale di Conference all'Artemio...
A cura di Redazione Labaroviola
12 marzo 2025 20:24
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, saranno 1.100 i tifosi biancoverdi a sostenere il Panathinaikos contro la Fiorentina, per la gara di ritorno per gli ottavi di finale di Conference all'Artemio Franchi. Qualche tifoso greco è già arrivato a Firenze e nelle prossime ore sono attesi i restanti supporter.