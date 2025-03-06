PAGELLE FIORENTINA: ERRORI DI TERRACCIANO, GOSENS MIGLIORE IN CAMPO, FAGIOLI FUNZIONA

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo ad Atene contro il Panathinaikos nell'andata degli ottavi di Conference

Terracciano 4 Gioca titolare perchè Palladino lo ha definito: "Un grande portiere". In realtà dimostra tutt'altro, incerto sul primo gol, respinge malissimo sul secondo e di fatto regala il raddoppio ai greci, non può nulla sul terzo

Moreno 5,5 Terzo di difesa a destra, gioca con coraggio e senza paura, affronta sempre il diretto avversario con alterne fortune. Segna quello che sarebbe stato il gol della rimonta ma era in fuorigioco. Nel secondo tempo in difficoltà in più di una circostanza

Comuzzo 6,5 Protagonista di almeno 3 salvataggi decisivi in piena area di rigore, spesso fa anche ripartire l'azione dopo i suoi interventi. Gioca al centro della difesa con grande leadership leggendo bene tutte le situazioni

Ranieri 5,5 Non è esente da colpe in occasione del primo gol subito quando marca con troppa distanza il marcatore greco. Forse si fa attrarre troppo dalla palla in occasione del terzo gol del Panathinaikos.

Dodò 6 Dalle sue parti il Panathinaikos attacca e lo fe bene con tanti uomini, lotta con tutte le sue forze, meglio nel primo tempo che nel secondo. Quando deve attaccare lo fa bene e mette in difficoltà la squadra avversaria ma nel secondo tempo la Fiorentina attacca molto meno

Fagioli 7 Quando la Fiorentina gioca lui emerge e si prende la manovra viola con tocchi di qualità e sempre in verticale, segna il primo gol in maglia viola e lo fa con un bel tiro di prima. Va in difficoltà quando la squadra decide di abbassarsi e subire. Dopo l'uscita di Richardson va a fare la mezz'ala, ma la partita aveva già preso una piega negativa

Mandragora 6 Fa partire l'azione del gol di Fagioli, è lui che innesca Gosens. Vale il discorso di tanti altri colleghi viola, quando la squadra viola attacca si esprime bene, con giocate veloci e determinanti, in fase difensiva va più in difficoltà

Richardson 5 Ha tempi e spazi per fare molto meglio di quello che fa vedere. Spaesato quando viene messo in mezzo dai centrocampisti del Panathinaikos, sostituito perchè iniziava davvero a far fatica

Gosens 7 Due assist per il terzino tedesco, il primo perfetto per Beltran, il secondo per Fagioli, entrambi di pregevole fattura, soprattutto il secondo dove calcia al volo e di prima. In fase offensiva è una minaccia costante, determinante

Beltran 7 Discorso simile per Fagioli, quando la Fiorentina attacca lui è nel vivo dell'azione, va a prendersi palla, ragiona, cerca di cucire il gioco, si sacrifica anche tanto. Segna un gol di testa fondamentale per rimettere subito in partita la squadra viola

Kean 5,5 Lotta da solo contro la difesa avversaria, non viene servito moltissimo, cerca di trovare spazi da solo, ma non è una partita semplice per lui. Utile in fase difensiva sui calci piazzati

Cataldi 6 Gioca mezz'ora nel secondo tempo e si va a posizione come vertice basso del centrocampo a 3, giocate semplici senza mai strafare

Parisi 6 Si piazza quasi come mezz'ala sinistra, cerca di dare una mano come può nelle ripartenze

Gudmundsson 5,5 Difficile dare un voto all'islandese perchè quando entra, la Fiorentina non gioca più a calcio e dunque è costretto a fare solo lavoro di ripiegamenti