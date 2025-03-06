Cecchi: "A Firenze Palladino ha l'obbligo morale di presentare un'altra squadra, non può uscire col Panathinaikos"

Secondo Stefano Cecchi questa è una Fiorentina troppo fragile, al ritorno per conquistare la qualificazione serve una prestazione diversa

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto così ai microfoni di Radio Bruno Toscana a fine gara:

"Fiorentina inspiegabile..prima crolla, poi riappare e infine scompare di nuovo senza un perché. Fa male questa sconfitta, la Fiorentina non vale certamente meno del Panathinaikos. a Firenze Palladino ha l'obbligo morale di presentare un'altra squadra, non può uscire con la squadra greca. Si sono viste lacune clamorose in fase difensiva, l'errore di Terracciano sul secondo gol è grave ma paradossalmente è lui che ci tiene ancora in corsa con la deviazione decisiva sul tiro del possibile 2-4 di Djuricic. Una squadra fragile che dopo la rimonta si è dissolta. Gudmundsson si è dimostrato anche stasera nei pochi minuti giocati lontanissimo da una condizione accettabile. Fagioli, probabilmente il migliore è piaciuto, da un senso ad una Fiorentina verticale, così come Adli. Deve giocare sempre"