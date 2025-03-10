Il Panathinaikos si ferma prima della trasferta a Firenze: con l'Atromitos è solo 1 a 1
Dopo la vittoria contro la Fiorentina per 3 a 2, il Panathinaikos ha ottenuto un pareggio per 1 a 1 in campionato
Battuta d'arresto per il Panathinaikos, gli eurorivali della Fiorentina in Conference League. A soli 3 giorni dalla delicatissima sfida di ritorno degli ottavi di finale, i greci hanno infatti ottenuto un misero pareggio per 1 a 1 contro il modesto Atromitos, settimo in classifica nel campionato greco.
La partita si era messa male per gli ellenici, che hanno strappato il pareggio soltanto al 90esimo, grazie al gol di Maksimovic (marcatore anche in Panathinaikos-Fiorentina). Adesso, dopo questo risultato, i greci partiranno alla volta di Firenze, dove dovranno difendere il 3 a 2 dell'andata per potersi qualificare ai quarti di finale.