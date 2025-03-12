Bucciantini: "In quattro giorni si decide una stagione intera. Panathinaikos e Juve per ritrovare serenità"

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno analizzando il momento della Fiorentina e parlando della partita di domani contro il Panathinaikos, questo un estratto delle sue parole: "In...

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno analizzando il momento della Fiorentina e parlando della partita di domani contro il Panathinaikos, questo un estratto delle sue parole: "Inutile nascondersi, i prossimi quattro giorni saranno fondamentali per il proseguo della stagione. Si parla troppo di colpevoli nel calcio, alcune volte le cose vanno male pur provando a farle andare bene. Come nella vita, ci sono momenti positivi e negativi, e quello che sta attraversando la Fiorentina è sicuramente un momento 'no'. I ragazzi ci stanno provando, ma nonostante tutto le cose continuano ad andare male. Non voglio deresponsabilizzare nessuno, tuttavia bisogna prenderla con filosofia, aspettando alcuni giocatori importanti che stanno per rientrare, per esempio a centrocampo Folorunsho e Adli".

"La Fiorentina ad Atene non ha giocato male, sbaglia tecnicamente su un gol e sbaglia l'atteggiamento su un altro, in un contesto strano, dove oltretutto è riuscita a recuperare due gol senza spaventarsi. Per farcela domani contro il Panathinaikos può bastare anche poco, ma deve ritrovare quel furore e quell'atteggiamento che faccia la differenza, così come a inizio stagione. In questi quattro giorni ci sono due partite ideali per riprendersi e ricreare entusiasmo intorno alla squadra. Panathinaikos e Juventus sarebbero due vittorie fondamentali per ritornare protagonisti".

"A livello tattico non cambierei niente per non creare ancora più confusione. I punti fissi della viola per me sono Gosens, Dodò e Kean. Le loro caratteristiche le devi sfruttare al massimo per fare il salto di qualità. Se Folorunsho sta bene ti può aiutare a fare tantissime cose in più, sia in fase difensiva e offensiva. Domani contro il Panathinaikos mi aspetto che a porta ci sia De Gea, senza nemmeno pensarci. Domani è una finale, e in finale chi fai giocare? il portiere più forte".