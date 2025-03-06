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FORMAZIONE FIORENTINA: MODULO 3-5-2, MORENO IN DIFESA, FAGIOLI REGISTA, DAVANTI KEAN E BELTRAN

Fiorentina di scena ad Atene per l'andata degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos, squadra viola che deve fare a meno di Adli, Folorunsho e Colpani, fuori per infortunio. Queste le s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 marzo 2025 17:34
FORMAZIONE FIORENTINA: MODULO 3-5-2, MORENO IN DIFESA, FAGIOLI REGISTA, DAVANTI KEAN E BELTRAN -
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Fiorentina di scena ad Atene per l'andata degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos, squadra viola che deve fare a meno di Adli, Folorunsho e Colpani, fuori per infortunio. Queste le scelte di Palladino e la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Moreno, Comuzzo, Ranieri, Dodò, Gosens, Fagioli, Mandragora, Richardson, Kean, Beltran

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