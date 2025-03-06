FORMAZIONE FIORENTINA: MODULO 3-5-2, MORENO IN DIFESA, FAGIOLI REGISTA, DAVANTI KEAN E BELTRAN
Fiorentina di scena ad Atene per l'andata degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos, squadra viola che deve fare a meno di Adli, Folorunsho e Colpani, fuori per infortunio. Queste le s...
A cura di Redazione Labaroviola
06 marzo 2025 17:34
Fiorentina di scena ad Atene per l'andata degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos, squadra viola che deve fare a meno di Adli, Folorunsho e Colpani, fuori per infortunio. Queste le scelte di Palladino e la formazione ufficiale della Fiorentina:
Terracciano, Moreno, Comuzzo, Ranieri, Dodò, Gosens, Fagioli, Mandragora, Richardson, Kean, Beltran