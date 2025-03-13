Tuttosport svela: "Moreno potrebbe giocare nella difesa a tre come centrale di destra. Fuori Pongracic?"

Palladino punterà ancora sul 3-5-2

Stasera il Panathinaikos, domenica la Juventus. Quattro giorni decisivi per la Fiorentina, che si gioca la stagione, e per Raffaele Palladino, che si gioca il futuro. Palladino si affida all'ormai consueto 3-5-2, con una possibile novità in difesa. Non tanto rispetto all'andata, ma a quanto ci si può aspettare stasera. Matias Moreno, il centrale argentino titolare ad Atene (e autore di un gol annullato a fine primo tempo per fuorigioco). Può essere proprio lui, Moreno, il centrale di destra in una difesa che in quel caso vedrebbe Comuzzo centrale e Luca Ranieri a sinistra. Lo scrive Tuttosport.