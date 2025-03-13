Bucchioni: "Anche ad Atene doveva giocare De Gea, ma scaricare Terracciano non un bel segnale"

Secondo Enzo Bucchioni la vittoria è meritata ma la gestione del gruppo lascia a desiderare cosi come l'identità di gioco

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto a fine gara ai microfoni di Radio Bruno toscana rilasciando queste dichiarazioni:

"Oggi contava vincere, ottimo primo tempo e partita nel complesso gestita molto bene. Adesso si apre un'autostrada verso la finale. Al di là del Celje che è un'avvversaria da rispettare resta probabilmente il Betis. Il secondo tempo si sono palesati i soliti problemi. Baricentro arretrato pericolosamente e si è rischiato qualcosa"

"La qualità di Fagioli sta emergendo partita dopo partita, si è perso un mese e mezzo per metterlo in campo, Kean devastante, Gudmundsson finalmente sembra ritrovare finalmente condizione e intensità, stasera non voleva uscire. Domenica c'è la Juventus, motivazioni enormi, superiori anche a questa partita"

"Con rispetto per Terracciano doveva essere fatta questa scelta anche una settimana fa. Scaricarlo nell'intervista prepartita non è stato un bel segnale, la gestione del gruppo lascia a desiderare e se vogliamo lo conferma l'esultanza di Mandragora che corre proprio ad abbracciare il portiere in panchina . Questa squadra ha qualità, quantità, soluzioni ed ha l'obbligo di provare sempre a fare la partita. Anche stasera calati i più forti siamo andati in difficoltà per la mancanza di un gioco consolidato".