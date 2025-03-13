Palladino: "Il nostro problema è la continuità nei 90 minuti. Abbiamo bisogno di questo Gudmundsson"

Palladino si è detto soddisfatto dopo il passaggio del turno contro il Panathinaikos, elogiando la prestazione di Gudmundsson

Al termine della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Conference League col Panathinaikos l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole, riportate da TMW: "Una notte molto bella per noi, non so se è quella della svolta ma ci serviva. I tifosi sono stati fantastici, ci hanno spinta con grande energia e i ragazzi hanno dato tutto facendo una grande prestazione. La Fiorentina deve continuare a crescere e fare prestazioni di questo genere, perché le possiamo fare. Siamo felici".

Il calo nel secondo tempo come se lo spiega?

"Dopo stasera credo di aver capito qual è il problema, non riusciamo ad avere continuità di gioco in tutti i novanta minuti, è successo diverse volte e devo insistere su questo. Il primo tempo è stato fantastico, potevamo fare 4 o 5 gol mentre nel secondo tempo non siamo riusciti a fare lo stesso. Dobbiamo insistere".

Rivedremo spesso Gudmundsson in questa posizione?

"Assolutamente sì. Albert ha bisogno di questo e noi abbiamo bisogno di lui. Deve essere lasciato libero, poi dobbiamo essere bravi noi a trovarlo. Tutta la squadra è stata brava: Cataldi, Fagioli e Mandragora ruotavano e sono stati bravi. Oggi la squadra mi è piaciuta molto, abbiamo accettato di andare a prendere alto il Panathinaikos per tenerlo lontano dalla nostra area".

Kean e Gudmundsson insieme fanno la differenza?

"La notte non dormo per mettere a posto questa cosa, cerco tutti i modi per aiutare i ragazzi perché hanno la qualità per farlo. La continuità di gioco va trovata nei novanta minuti, poi ci sono momenti nei quali ci si può abbassare ma a me piace che la squadra continui a giocare. Gud e Kean sono stati bravi, ma non solo loro, anche Zaniolo e Beltran quando sono entrati. Oggi i complimenti vanno a tutti".