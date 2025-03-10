Speciale: "Passaggio da Italiano a Palladino? squadra stravolta dal mercato e affidata a un tecnico inesperto

Secondo Luca Speciale anche quando la Fiorentina ha ottenuto una serie di vittorie, non si è mai vista una vera identità di gioco

Il giornalista di La7 e tifoso viola Luca Speciale è intervenuto a Radio Bruno per analizzare la prestazione della Fiorentina contro il Napoli e guardare alla prossima sfida in Conference League. Queste le sue parole: “Da tempo i tifosi viola non vivono una domenica semplice. È difficile che l'ambiente accetti l'ottimismo della società di fronte a questi risultati. Kean e Gudmundsson sono, al momento, un rimpianto, perché potevano formare una coppia davvero incredibile.”

Speciale ha poi aggiunto: “Anche quando la Fiorentina ha ottenuto una serie di vittorie, non si è mai vista una vera identità di gioco. Non c'è un punto di incontro tra il gioco di Italiano e quello di Palladino? Forse si è cambiato troppo sul mercato e si è dato troppa libertà a un allenatore giovane come lui. Contro il Panathinaikos, si gioca la stagione, anche se si parte in salita a causa di scelte sbagliate".