FORMAZIONE FIORENTINA: MODULO 3-5-2, GIOCA DE GEA. ZANIOLO E BELTRAN IN PANCHINA, GUD-KEAN
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la gara contro il Panathinaikos. Calcio di inizio alle ore 21
A cura di Redazione Labaroviola
13 marzo 2025 19:49
Fiorentina che scende in campo allo stadio Franchi per il ritorno degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos. Palladino deve fare a meno del solo Colpani, infortunato. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
(3-5-2) De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens, Gudmundsson, Kean