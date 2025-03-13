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FORMAZIONE FIORENTINA: MODULO 3-5-2, GIOCA DE GEA. ZANIOLO E BELTRAN IN PANCHINA, GUD-KEAN

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la gara contro il Panathinaikos. Calcio di inizio alle ore 21

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2025 19:49
FORMAZIONE FIORENTINA: MODULO 3-5-2, GIOCA DE GEA. ZANIOLO E BELTRAN IN PANCHINA, GUD-KEAN - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Fiorentina che scende in campo allo stadio Franchi per il ritorno degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos. Palladino deve fare a meno del solo Colpani, infortunato. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

(3-5-2) De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens, Gudmundsson, Kean

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