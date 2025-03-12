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Rifinitura Panathinaikos: allenamento individuale Bakasetas e Palmer-Brown. Trattamenti per Kotsiras

Il Panathinaikos ha svolto questa mattina l'ultimo allenamento in vista del ritorno degli ottavi di Conference League contro la Fiorentina. I giocatori hanno iniziato con il riscaldamento, proseguito...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2025 14:00
Rifinitura Panathinaikos: allenamento individuale Bakasetas e Palmer-Brown. Trattamenti per Kotsiras -
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Il Panathinaikos ha svolto questa mattina l'ultimo allenamento in vista del ritorno degli ottavi di Conference League contro la Fiorentina. I giocatori hanno iniziato con il riscaldamento, proseguito con esercitazioni tattiche e concluso con esercizi sulle fasi statiche. Bakasetas e Palmer-Brown hanno seguito un programma di allenamento individuale, mentre Kotsiras ha svolto un trattamento. Lo riporta il sito ufficiale del club greco.

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