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Kean nella storia della Fiorentina: è il terzo giocatore a segnare 20 gol alla prima stagione in viola

Dopo Toni e Gilardino, Kean è il terzo giocatore a raggiungere quota 20 gol alla prima stagione con la Fiorentina nell'era dei 3 punti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 marzo 2025 18:00
Kean nella storia della Fiorentina: è il terzo giocatore a segnare 20 gol alla prima stagione in viola -
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Sempre più Moise Kean. Con il gol di ieri sera contro il Panathinaikos, il numero 20 della Fiorentina ha raggiunto proprio quota 20 reti in stagione con la maglia dei viola. Un rendimento davvero incredibile, che forse nemmeno i più ottimisti potevano immaginare, considerando che siamo ancora a metà marzo e la Fiorentina dovrà giocare almeno altre 12 partite. 

Con questa rete, Kean è ufficialmente entrato nella storia della Fiorentina. Prima di lui, soltanto altri 2 giocatori avevano tagliato questo traguardo alla prima stagione in viola nell'era dei 3 punti: Luca Toni (2005/2006) e Alberto Gilardino (2008/2009). E il bello deve ancora venire...

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