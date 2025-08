Gazzetta: “Fiorentina su una prima punta, torna di moda Ioannidis ma il Panathinaikos chiede 18/20 milioni”

Il radar viola ha modificato le proprie ricerche, passando dall’individualizzazione di una seconda punta/trequartista a quella di un centravanti. Il nome del greco, Fotis Ioannidis, in questo senso può tornare d’attualità. Il greco del Panathinaikos è in scadenza di contratto a giugno 2028 e il suo prezzo si aggirerebbe intorno ai 18/20 milioni. Una cifra ben più bassa di quella che il Cagliari aveva chiesto per Roberto Piccoli, che la Fiorentina aveva messo nel mirino in caso di partenza di Kean.

Difficilmente la dirigenza viola spenderà una cifra così alta per il vice-Kean, però la pista non è stata abbandonata. Con costi completamente diversi, rimane seguito dai viola anche Cristian Shpendi, classe 2003, del Cesena. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.