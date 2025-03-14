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Nazione elogia Gosens: “Leader di questa squadra. Ha un’intelligenza calcistica superiore”

Doppio intervento provvidenziale di Gosens

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 marzo 2025 08:53
Nazione elogia Gosens: “Leader di questa squadra. Ha un’intelligenza calcistica superiore” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo La Nazione oggi in edicola Robin Gosens in Fiorentina-Panathinaikos è stato il migliore: “Leader emozionale di questa squadra (insieme a De Gea), dispensa consigli, incoraggia, stempera la tensione e distribuisce applausi ai compagni. Insomma indispensabile, da riscatta ieri. Pattuglia la sua zona con diligenza. Ha intelligenza calcistica superiore e si vede quando va in aiuto nelle chiusure. Come su Tete e loannidis: provvidenziale. Ha il laser nei piedi quando serve Kean per il 3-0”.

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