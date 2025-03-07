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Vagiannidis: "Andiamo a Firenze per vincere, avremmo potuto segnare di più e chiudere il discorso"

Il terzino greco ha commentato la vittoria dei suoi nell'andata degli ottavi di Conference contro la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 marzo 2025 13:25
Vagiannidis: "Andiamo a Firenze per vincere, avremmo potuto segnare di più e chiudere il discorso" -
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Nel post partita di ieri ha parlato il giocatore greco del Panathinaikos Georgios Vagiannidis dopo il successo sulla Fiorentina: "Abbiamo dimostrato che siamo forti perché abbiamo messo sotto una squadra come la Fiorentina. Abbiamo un grande carattere e non molliamo mai, possiamo giocarcela contro squadre più forti e le possiamo battere. Abbiamo sofferto quando dovevamo e ci siamo aiutati da squadra con un grande spirito e abbiamo meritato di vincere, abbiamo creato molto e potevamo segnare di più, questo può essere l'unico aspetto negativo. Giovedì prossimo andremo a Firenze per vincere, non guarderemo il risultato perché sarebbe un grave errore. Non dobbiamo andare a casa loro solamente per difenderci perché firmeremmo la nostra condanna. Abbiamo la mentalità giusta per andare avanti."

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