Vagiannidis: "Andiamo a Firenze per vincere, avremmo potuto segnare di più e chiudere il discorso"

Il terzino greco ha commentato la vittoria dei suoi nell'andata degli ottavi di Conference contro la Fiorentina

Nel post partita di ieri ha parlato il giocatore greco del Panathinaikos Georgios Vagiannidis dopo il successo sulla Fiorentina: "Abbiamo dimostrato che siamo forti perché abbiamo messo sotto una squadra come la Fiorentina. Abbiamo un grande carattere e non molliamo mai, possiamo giocarcela contro squadre più forti e le possiamo battere. Abbiamo sofferto quando dovevamo e ci siamo aiutati da squadra con un grande spirito e abbiamo meritato di vincere, abbiamo creato molto e potevamo segnare di più, questo può essere l'unico aspetto negativo. Giovedì prossimo andremo a Firenze per vincere, non guarderemo il risultato perché sarebbe un grave errore. Non dobbiamo andare a casa loro solamente per difenderci perché firmeremmo la nostra condanna. Abbiamo la mentalità giusta per andare avanti."