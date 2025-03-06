Fiorentina fatal Atene, De Gea carica la squadra per la rimonta: "Ci vediamo giovedì allo stadio"
Il portierone spagnolo al quale stasera è stato preferito Terracciano guarda già alla gara di ritorno chiamando a raccolta i tifosi viola
La Fiorentina esce sconfitta 3-2 dalla gara di andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos e si prepara a una difficile rimonta nel match di ritorno al Franchi, in programma giovedì prossimo alle 21:00. Nonostante la sconfitta, i viola sono determinati a lottare per il passaggio del turno.
David De Gea, presente in panchina ad Atene poiché Terracciano è stato scelto come portiere di coppa, ha voluto dare il suo sostegno alla squadra attraverso un messaggio motivazionale sui social: "Ci vediamo tutti insieme giovedì allo stadio". Le parole dell'esperto portiere spagnolo rappresentano una spinta in più per i ragazzi di Palladino, che nella gara di ritorno dovranno affrontare i greci con un approccio nettamente diverso per poter capovolgere il risultato.