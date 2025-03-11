Gudmundsson: "La Fiorentina è pronta per il Panathinaikos, sono sicuro passeremo il turno"

L'attaccante islandese al di là del gol ha mostrato a Napoli segnali evidenti di ripresa ed è pronto a guidare la Fiorentina in Conference

Ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina, Albert Gudmundsson ha parlato in vista del match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos, in programma a breve. L'attaccante viola ha mostrato grande fiducia:

"La squadra sarà pronta per questa partita. Abbiamo l'esperienza giusta per affrontare questa sfida. Guardando alle ultime due stagioni, la Fiorentina ha sempre fatto bene in Europa. Non sarà facile, perché il Panathinaikos è una squadra solida e un grande club. Hanno anche due giocatori islandesi che conosco bene. Sarà una gara difficile, ma sono sicuro che passeremo il turno".