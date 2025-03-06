Nazione: “240 i tifosi della Fiorentina in uno stadio da 70mila, ma i greci non andranno oltre i 30mila”

Lo zoccolo duro del tifoso gigliato ci sarà ad Atene

Alla fine i tifosi della Fiorentina in partenza per Atene sono 240. Molti si muoveranno con l'aereo in giornata, qualcuno è partito ieri. Trasferta non particolarmente comoda e poco agevole dal punto di vista economico. Lo zoccolo duro del tifo gigliato proverà comunque a farsi sentire allo ‘Stadio 0limpico Spyros Louis', cattedrale da 70mila posti piuttosto dispersiva. Impianto sicuramente bello e d'impatto, ma nonostante gli appelli del club non si andrà oltre i 30mila spettatori. Lo scrive La Nazione.