Nazione: “Fiorentina per la prima volta fuori dalla Euro-zona. Ribaltare la stagione? Palladino convinto di farcela”

Palladino è straconvinto di passare il turno giovedì

Raffaele Palladino è straconvinto di passare il turno giovedì con il Panathinaikos. Lo ha più volte confidato in queste ore alle persone a lui vicine, ma bastava guardarlo negli occhi domenica, a pochi minuti dalla sconfitta di Napoli, per capire che al di là del ko la sua fiducia per ribaltare la qualificazione con i greci era già tanta. Anche per questo al Maradona l'allenatore ha accarezzato idealmente ad uno ad uno i suoi giocatori, lodandoli per la prova fatta al netto di un'ampia porzione di gara poco incoraggiante, in linea con buona parte delle sfide di questo inizio 2025.

Eppure è da quei 20' finali con gli azzurri che l'allenatore è deciso a ripartire. Del resto la coda di questa settimana offre alla Fiorentina un'occasione mai così ghiotta per tornare in pista su entrambi i fronti ancora aperti. Ovvero quello della Conference e del campionato, visto che dopo la gara di ritorno contro l'ex Dragowski domenica al Franchi arriverà anche una Juventus mai così dimessa, dopo lo 0-4 patito in casa con l'Atalanta e l'ormai certezza di non poter lottare per lo scudetto.

Servirà il fattore Franchi, certo, ma anche la consapevolezza da parte della squadra di essere ormai giunta al «redde rationem». All'«ora o mai più». Perché davvero, a centimetri dall'ultima sosta, Ranieri e soci hanno l'opportunità di rispondere alle critiche ricevute e di archiviare un periodo mai così nero. Superare il turno con il Panathinaikos permetterebbe ai viola in primis di arrivare ai quarti di Conference e giocarsi ad aprile l'accesso alle semifinali contro un'avversaria ancor più abbordabile (Lugano o Celje) mentre ottenere tre punti coi bianconeri consentirebbe alla Fiorentina di tornare a smuovere la classifica, per giunta in un turno in cui si affronteranno Bologna e Lazio.

Ovvero due tra le cinque squadre che nel corso degli ultimi tre mesi hanno lentamente (ma con costanza) rosicchiato punti ai viola, finendo per superarli. Dalla 15ª giornata - turno in cui la squadra di Palladino batté 1-0 il Cagliari, centrando l'ottava vittoria di fila in campionato - alla 28ª, quella giocata domenica, i sorpassi ai danni dei toscani sono stati davvero tanti. Su tutti quello clamoroso della Roma, che a dicembre aveva 15 punti in meno della Fiorentina e da 48 ore ne ha uno in più (16 in tutto le lunghezze recuperate). Ma anche Juventus e Bologna non sono state da meno (11), per non parlare del Milan (8, ma i rossoneri sono l'unica big ancora dietro i viola) e della Lazio (5 punti rimontati, senza contare la sfida di ieri). Il risultato? Con il ko di Napoli, la Fiorentina si è ritrovata per la prima volta in stagione fuori dall'Euro-zona. Ecco perché, mai come stavolta, svoltare diventa essenziale. Ora o mai più, appunto. Lo scrive La Nazione.