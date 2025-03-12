Maledetta Grecia: La Fiorentina non ha mai vinto al Franchi contro una Greca, 1 vittoria in 7 incroci

Domani alle 21 al Franchi la Fiorentina scenderà in campo per provare a ribaltare il 3-2 subito ad Atene contro il Panathinaikos e ad accedere ai quarti di finale di Conference League per il terzo ann...

Domani alle 21 al Franchi la Fiorentina scenderà in campo per provare a ribaltare il 3-2 subito ad Atene contro il Panathinaikos e ad accedere ai quarti di finale di Conference League per il terzo anno consecutivo. I precedenti con le squadre greche però non sorridono alla Fiorentina, fino ad oggi infatti ci sono stati 7 incroci contro le squadre della penisola Ellenica, e di 7 la Fiorentina ne ha vinte solo uno.

Il primo è stato quello nella coppa Uefa 2007/2008 tra Fiorentina e Aek Atene giocato ad Atene è finito con il risultato di 1-1, poi c'è stato il doppio incrocio in Europa League nei gironi contro il Paok che ha visto a Fiorentina vincere a Salonicco per 0-1 e pareggiare al Franchi per 1-1. La viola poi ha trovato nuovamente il Paok nei gironi del 2016/2017 pareggiando 0-0 in trasferta e perdendo per 2-3 al Franchi. Infine gli ultimi 2 dolorosi incroci, quello contro l'Olympiakos in finale di Conference ad Atene e quello di Giovedì scorso sempre ad Atene ma contro il Panathinaikos.

Insomma i precedenti non sorridono ai ragazzi di Palladino, per passare il turno la Fiorentina dunque dovrà fare due cose che non è mai riuscita a fare, la prima è vincere contro una squadra greca al Franchi dato che i soli due precedenti sono stati un pareggio e una sconfitta, poi se vorrà evitare i rigori dovrà vincere con due goal di scarto cosa che in 7 precedenti non è mai successa visto che l'unica vittoria è stata di misura per 0-1.

Speriamo che domani la Fiorentina riesca a spezzare questa specie di maledizione greca che francamente è costata fin troppe lacrime ai tifosi viola, soprattutto perché in tutti e 7 i precedenti era la Fiorentina era favorita, e che la legge dei grandi numeri prima o poi sorrida alla squadra di Firenze.