Corriere dello Sport: “Fiorentina disposta ad offrire 12 milioni per Ioannidis, il Panathinaikos ne chiede 20”

Sono tanti i nomi monitorati e seguiti dalla Fiorentina, con uno cerchiato in rosso da tempo: Fotis loannidis. L’attaccante greco del Panathinaikos è stato trattato diverse volte dal club viola in passato, e anche nelle scorse settimane c’è stato un contatto con l’agente del calciatore per capire i costi dell’affare. Ma le cifre comunicate dal procuratore, 20 milioni di euro per il cartellino, sono ritenute ancora troppo alte dalla società di Commisso.

La Fiorentina sarebbe disposta a spendere una cifra molto più bassa sui 10-12 milioni, con bonus. Una stagione con 11 gol totali non giustificherebbe al momento un investimento così oneroso secondo la dirigenza viola. Se la situazione non cambierà non verranno fatte mosse ufficiali. Inoltre, l’attaccante piace anche a società inglesi come Crystal Palace, Leicester e Southampton, oltre a Lazio e Bologna. Lo scrive il Corriere dello Sport.