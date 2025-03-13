Galbiati: "Contro il Panathinaikos servirà il cuore per passare il turno. Davanti vorrei Beltran-Kean"

L’ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio della partita odierna contro il Panathinaikos: “Stasera è una gara fondamentale. Il cuore non basterà e passare il turno è d’o...

L’ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio della partita odierna contro il Panathinaikos: “Stasera è una gara fondamentale. Il cuore non basterà e passare il turno è d’obbligo. Almeno fino alla finale, in Conference le squadre sono tutte alla portata della formazione guidata da mister Palladino. Il problema è che la Fiorentina va piano, le altre hanno invece un ritmo più sostenuto. Nonostante il Panathinaikos sia nettamente inferiore oggi mi aspetto una partita dal finale per niente scontato, i viola sono in calo”.

Se davvero Palladino gli ha detto che sarebbe stato lui il portiere di coppa, Terracciano deve giocare. Tuttavia, talvolta bisogna anche comprendere i momenti. Alla base di tutto c’è la comunicazione: se il mister dovesse dirgli che in questo momento gli preferisce De Gea, Terracciano potrebbe comprendere. Davanti spazio a Beltran-Kean. Senza dubbio. I due si conoscono a menadito“.