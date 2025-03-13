Gazzetta: "Oggi serve una Fiorentina votata all'attacco e come quei 25' di Atene per passare il turno"

La Fiorentina oggi dovrà vincere con almeno due gol di scarto

Oggi la Fiorentina dovrà vincere di due gol di scarto sul Panathinaikos per evitare i supplementari. Per segnare due gol in più dei biancoverdi di Grecia serve una squadra votata all’attacco, carica, concentrata, camaleontica. Quella che si è vista per 25’ del primo tempo ad Atene, capace di ribaltare il doppio schiaffo preso nei primi 19’. La Fiorentina in Conference, playoff iniziale escluso, ha segnato 20 gol in 7 partite. Un bel bottino, ma 7 reti le ha inflitte, e sono servite per la terza piazza, agli austriaci del Lask Linz. Il cannoniere di coppa, Jonathan Ikoné, 4 bersagli, è finito a Como. Non era proprio tra i preferiti, ma domenica ha segnato. Gli attaccanti sui quali Palladino fa affidamento stasera non hanno gonfiato la rete con continuità. Moise Kean, totem in A, ha battuto alla prima giornata solo il portiere dei gallesi del The New Saints, Albert Gudmundsson, riconvocato in Nazionale dopo un anno, ha messo l’ultimo sigillo alla goleada col Lask Linz e Lucas Beltran ha riaperto i giochi ad Atene. Zaniolo non ha ancora giocato qui in coppa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.