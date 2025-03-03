La Fiorentina torna in Grecia, c’è il Panathinaikos. La Conference per dare un senso alla stagione dei greci

Il Panathinaikos è tra le squadre più importanti della Grecia

Il Panathinaikos è una delle squadre più importanti della Grecia, protagonista di una storica rivalità con l'Olympiakos, paragonabile a quella tra Juventus e Inter in Italia. Ha iniziato la stagione con Diego Alonso in panchina, ma dopo risultati deludenti è stato sostituito da Rui Vitoria. Dopo l'eliminazione ai rigori contro l'Ajax nei preliminari di Europa League, il Panathinaikos è sceso in Conference League, dove ha raggiunto gli ottavi contro la Fiorentina. In campionato è attualmente terzo con 49 punti, lontano dalla vetta, e punta alla coppa europea per dare un senso alla stagione.

Il club ha un'unica finale europea nella sua storia, quella di Coppa dei Campioni del 1971 persa contro l'Ajax di Rinus Michels per 2-0. Il cammino fino a Wembley fu segnato da una controversa semifinale contro la Stella Rossa, in cui si ipotizzò un intervento dei Colonnelli per favorire il passaggio del turno. Dopo la sconfitta in finale, il Panathinaikos giocò l’Intercontinentale al posto dell'Ajax, perdendo contro il Nacional di Montevideo.

Si è spesso parlato di presunte connessioni tra il Panathinaikos e il regime dei Colonnelli, ipotesi alimentata dalla presenza di gruppi di estrema destra tra i suoi tifosi. Tuttavia, la realtà politica delle curve greche è più complessa: mentre l'Olympiakos è storicamente legato all'estrema destra, le tifoserie di Panathinaikos e AEK Atene hanno prevalentemente orientamenti di sinistra, spesso anche radicale. Lo scrive il Corriere Fiorentino.