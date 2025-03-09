Repubblica svela: "De Gea titolare contro il Napoli. Lo sarà anche giovedì in Conference?"

De Gea oggi torna tra i pali

Le mani su Napoli prima di provare a parare anche in Europa. L’uomo più evocato degli ultimi giorni dai tifosi della Fiorentina è indubbiamente David De Gea. Oggi lo spagnolo tornerà titolare tra i pali della Fiorentina, in un match difficilissimo contro una squadra che lotta per lo scudetto dopo che in Europa Palladino aveva schierato Terracciano, così come accaduto nelle sette gare disputate dalla Fiorentina in Conference, competizione però che la squadra di Palladino non avrebbe disputato senza la reattività soprattutto dagli undici metri del proprio fuoriclasse della porta, decisivo ai calci di rigore in Ungheria contro il Puskas Akademia. Oggi De Gea torna titolare, da capire se accadrà lo stesso anche giovedì col Panathinaikos, o se Palladino riproporrà Terracciano. Lo scrive Repubblica.