Corriere dello Sport: “Piccoli infattibile, costa 25 milioni, uguale Ioannidis. Resistono i piani B”

I sondaggi col Cagliari per Piccoli hanno confermato l’infattibilità in questo momento di un’operazione che costerebbe almeno 25 milioni; stessa solfa per Ioannidis (il Panathinaikos chiede 22-25 milioni). Dei piani B, più economici, tra Shpendi (Cesena), Siwe (Guingamp) e Daku (Rubin Kazan), il più arrivabile sembra quest’ultimo: potrebbero bastare 4 milioni. L’impressione è che tutto possa sbloccarsi all’inizio della prossima settimana, al più tardi nei giorni della Conference (andata giovedì prossimo), ma serve prima accelerare alcune uscite. Lo scrive il Corriere dello Sport.