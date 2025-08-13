13 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:19

Nazione: “Ioannidis ha costi elevati, prima il tesoretto di Beltran, poi Pradè ci riproverà”

Nazione: "Ioannidis ha costi elevati, prima il tesoretto di Beltran, poi Pradè ci riproverà"

13 Agosto · 09:11

Aggiornamento: 13 Agosto 2025 · 09:11

La Fiorentina è alla ricerca di un vice Kean

La Fiorentina è concentrata sull’attacco. Oltre alla cessione di Beltran, contestualmente il club viola sta cercando un altro attaccante. Caratteristiche differenti da quelle di Beltran e più simili a quelle di Kean, ma è chiaro che la cessione dell’argentino aumenterebbe la disponibilità economica per la nuova punta.

Nomi noti. Da Shpendi (per il quale servono comunque 10 milioni) a Siwe, passando per Harder (difficile che lo Sporting lo ceda in prestito) e Daku (costo 8 milioni), fino al solito loannidis, tenuto sempre in piedi nonostante costi vertiginosi. Ma il greco piace a Pradè, che col tesoretto Beltran potrebbe riprovarci. Lo scrive La Nazione.

